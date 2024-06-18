Замглавврача ИКБ № 2 в Нижнем Новгороде рассказала о состоянии отравившихся пациентов

В Нижнем Новгороде в больницу после употребления салата с фасолью попали 14 человек. По словам замглавврача городской ИКБ № 2 Елены Тихомоловой, все пациенты находятся в разном состоянии. Среди них – четверо больных, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Тем временем в Татарстане с признаками отравления также госпитализировали 14 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

