Депутаты ГД предложили ввести выборочные проверки общепита после случаев отравления

Депутаты Госдумы направили премьер-министру Михаилу Мишустину предложение о проведении выборочных проверок предприятий общепита после массового отравления людей едой из доставки.

Тем временем СК РФ начал расследование уголовных дел по факту отравления готовыми салатами "Кухни на районе" в Москве, Нижегородской области и Республике Татарстан. Количество обратившихся за медицинской помощью в Москве превысило 100 человек, в Нижегородской области и Татарстане госпитализировали по 14 человек.

С гендиректором компании "Локал Китчен" (так же известной как "Кухня на районе") Антоном Лозиным, руководителем отдела качества Еленой Машковой и фактическим руководителем компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимиром Шином проводятся следственные действия.

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