В телецентре "Останкино" простились с погибшим оператором НТВ Валерием Кожиным. Он получил смертельные ранения при обстреле Горловки в ДНР 13 июня.

Под огонь в республике попала вся съемочная группа телеканала во главе с корреспондентом Алексеем Ивлиевым, также травмы получил офицер сопровождения. Спустя несколько часов в операционной и реанимации Кожин умер.

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