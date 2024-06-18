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18 июня, 13:30

Происшествия

В телецентре "Останкино" простились с погибшим оператором НТВ Валерием Кожиным

В телецентре "Останкино" простились с погибшим оператором НТВ Валерием Кожиным

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Церемония прощания с оператором НТВ Валерием Кожиным началась в телецентре "Останкино"

В телецентре "Останкино" простились с погибшим оператором НТВ Валерием Кожиным. Он получил смертельные ранения при обстреле Горловки в ДНР 13 июня.

Под огонь в республике попала вся съемочная группа телеканала во главе с корреспондентом Алексеем Ивлиевым, также травмы получил офицер сопровождения. Спустя несколько часов в операционной и реанимации Кожин умер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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