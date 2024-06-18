Врач рассказала о состоянии пациентов с подозрением на ботулизм

Заместитель главного врача по медицинской части ИКБ № 1 Наталья Антипят рассказала о состоянии пациентов с подозрением на ботулизм. Она отметила, что пациенты находятся под круглосуточным наблюдением нескольких специалистов и получают комплексную терапию.

В рамках дела о массовом отравлении жителей Москвы задержаны трое человек, сообщили в Следственном комитете России. Также возбуждено уголовное дело о незаконной миграции.

По данным на 18 июня, всего в больницах находятся более 150 человек. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование.

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