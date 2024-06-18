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18 июня, 11:45

Происшествия

Церемония прощания с оператором НТВ Валерием Кожиным началась в телецентре "Останкино"

Церемония прощания с оператором НТВ Валерием Кожиным началась в телецентре "Останкино"

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В телецентре "Останкино" 18 июня прощаются с погибшим оператором НТВ Валерием Кожиным. Он получил смертельные ранения при обстреле Горловки в ДНР.

ВСУ обстреляли Горловку в ДНР 13 июня. В результате атаки пострадали Валерий Кожин, корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и офицер сопровождения. Спустя несколько часов в операционной и реанимации Кожин умер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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