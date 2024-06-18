Новости регионов: четыре автомобиля столкнулись на трассе М-5 в Рязанской области

Восемь человек погибли, еще 13 пострадали в аварии в Рязанской области, из-за которой трасса М-5 в Шиловском районе оказалась почти полностью заблокированной. По данным прокуратуры, столкнулись четыре автомобиля, в том числе два грузовика. По проезжей части разбросаны куски металла, работают спасатели и скорая помощь.

Тем временем на Сахалине в Углегорском районе из-за сильных дождей на дорогу сошел оползень. Объем грязевой массы, по словам специалистов, составляет около пяти тысяч тонн. Проезжую часть расчищают экскаватор, два самосвала и погрузчик.

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