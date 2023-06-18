Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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В мире

Прокуратура Астаны возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в банке

Прокуратура Астаны возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в банке

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Мужчина взял в заложники людей в отделении банка в Астане

Прокуратура Астаны возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в банке. Казахстанский нарушитель оказался пациентом наркодиспансера.

Мужчина взял в заложники семерых сотрудников банковского отделения в центре города. Он был вооружен и требовал перевести все активы финансовой организации на благотворительность – в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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