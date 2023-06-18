Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Новости часа: ВСУ обстреляли Ясиноватую 18 июня

Новости часа: ВСУ обстреляли Ясиноватую 18 июня

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ больше часа обстреливают город Ясиноватая, один мирный житель ранен. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

Российские войска отразили атаки ВСУ на трех направлениях, уничтожив около 600 украинских военных. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Более 200 современных вагонов появится на Калужско-Рижской линии метро до конца 2023 года. Об этом рассказал Дептранс.

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