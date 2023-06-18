Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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11:15

Экономика

Новости часа: шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ

Новости часа: шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ в течение 17 июня. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что пострадавших нет.

Кабмин РФ направит почти три миллиарда рублей новым регионам на докапитализацию региональных фондов промышленности. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Первый в России центр ассистивных технологий откроется на ВДНХ до конца 2023 года. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

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