Новости часа: шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ в течение 17 июня. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что пострадавших нет.

Кабмин РФ направит почти три миллиарда рублей новым регионам на докапитализацию региональных фондов промышленности. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Первый в России центр ассистивных технологий откроется на ВДНХ до конца 2023 года. Об этом говорится на сайте мэра столицы.