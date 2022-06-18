Лесные пожары атакуют в Испании

В испанской провинции Самора горит почти 20 000 гектаров леса. Огонь приблизился к железной дороге, и власти прервали движение поездов между Мадридом и Галисией.

Пламя распространяется и на населенные пункты. Уже эвакуировали 1 700 жителей, а к тушению пожара привлекли 200 спасателей. Пожары возникли из-за аномальной жары, которая в этом году атакует Европу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

