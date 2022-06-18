У берегов Туапсе потерпел бедствие сухогруз под флагом Камеруна. На кадрах, которые выкладывают в Сеть очевидцы, видно, что судно накренилось на одну сторону и не может двинуться с места.

Капитан и команда остались на сухогрузе, чтобы послать сигналы о помощи. Источник в экстренных службах региона сообщил, что на судне произошло нарушение балластной системы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

