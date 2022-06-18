Припаркованный автомобиль загорелся на востоке Москвы

Припаркованный автомобиль загорелся на Свободном проспекте в Москве. Сначала его пытались тушить случайные прохожие, но огонь быстро разгорался.

Очевидцы сняли, как машину тушат пожарные. Расчет прибыл на место и ликвидировал возгорание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

