На МКАД микроавтобус влетел в магазин для взрослых

На МКАД в районе Новогиреева микроавтобус влетел в магазин для взрослых. Машина врезалась в здание, повредив обшивку и крыльцо.

О пострадавших пока не сообщалось. В причинах и обстоятельствах аварии разбираются дорожные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

