Крупное ДТП произошло на Рижской эстакаде в сторону центра. Там столкнулись сразу три машины такси.

Информации о пострадавших пока не поступало. Движение в районе аварии сейчас затруднено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

