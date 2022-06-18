Крупный пожар произошел на Синопской набережной в Петербурге

На Синопской набережной в Санкт-Петербурге вспыхнул крупный пожар. На кадрах видно, как над зданиями поднимается огромный столб черного дыма.

По последним данным, огонь огонь охватил чердачное помещение. К настоящему времени пожар локализован, проводится проливка и разборка строительных конструкций. Пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

