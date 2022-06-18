Машина перевернулась на пешеходном переходе в районе Смоленского бульвара

В районе Смоленского бульвара машина перевернулась на пешеходном переходе, едва не придавив человека. Водитель Skoda не успел сбросить скорость и начал тормозить во время поворота. Сзади в него врезался другой автомобиль. В итоге машину перевернуло на крышу.

Шедший в этот момент по переходу человек успел в последнюю секунду отскочить в сторону. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

