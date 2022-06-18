В Териберке местные жители спасли застрявших на джипе туристов

Настоящую спасательную операцию сняли на видео очевидцы в селе Териберка Мурманской области. Туристы на внедорожнике Mitsubishi на песчаном пляже слишком близко подъехали к воде. В итоге колеса машины утонули в песке.

На помощь им пришли местные жители на УАЗе. Однако и их машина застряла. В итоге пришлось вызывать подмогу и вытягивать джип уже двумя машинами. Подробнее в эфире телеканала Москва 24.

