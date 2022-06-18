В Серебряном бору отдыхающие протаранили домик для птиц. После этого лодка с людьми опрокинулась. Все трое ее пассажиров оказались в воде. Выбраться на сушу им помогли спасатели.

Обошлось без серьезных травм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

