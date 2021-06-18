Один человек погиб в результате подтоплений в Ялте

Во время подтоплений в Ялте погиб один человек, его унесло потоком воды. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Без электричества в городе остались почти 3 тысячи человек. Обесточено 80 подстанций и 2 линии электропередачи. Жителей подтопленных домов эвакуировали.

Власти Крыма заявили, что связались со всеми гостиницами и санаториями. Туристам ничего не угрожает. Для борьбы со стихией и выплаты компенсации потребуется помощь из федерального центра.

Подробнее о том, сколько в Крыму отдыхает туристов из столицы и надо ли тем, кто собирался на отдых сдавать билеты, – в сюжете телеканала Москва 24.