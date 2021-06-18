Власти Крыма установили связь с подтопленными отелями и санаториями Ялты

Власти Крыма установили связь со всеми отелями и санаториями Ялты, некоторые из них обесточены и подтоплены. По последним данным, никакого риска для туристов нет.

Сильные ливни в Крыму лишили электричества почти 3 тысячи жителей Ялты. Обесточено 80 подстанций и 2 линии электропередачи. В городе, как и в Керчи ранее, введен режим ЧС.

Из Ялты эвакуировали жителей подтопленных домов. Власти Крыма вынуждены обратиться за помощью в федеральный центр, чтобы компенсировать ущерб от непогоды.

Подробнее о том, как быть в этом случае туристам и сколько в Крыму отдыхающих из столицы, – в сюжете телеканала Москва 24.