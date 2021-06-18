Новости России: во Владимирской области сгорела фабрика пиломатериалов

Два человека оказались в больнице с тяжелым ожогами после пожара во Владимирской области. Там в городе Струнине сгорела фабрика пиломатериалов. Предприятие делало дома из клееного бруса. Спасателям удалось локализовать пожар на площади в три тысячи квадратных метров. Тушить огонь им помогали сотрудники фабрики. Причины возгорания и размер ущерба устанавливают. К расследованию подключилась городская прокуратура.

В Санкт-Петербурге организаторы праздника выпускников "Алые паруса" подарили горожанам еще одну романтическую ночь. Там прошла очередная репетиция. По Неве вновь проплыла бригантина из повести Александра Грина. Бриг "Россия" преодолел Троицкий мост, прошел до стрелки Васильевского острова и развернулся в обратном направлении, и так три раза. Вероятно, команда судна отрабатывала маневры. До праздника "Алые паруса" осталась всего неделя.

Специальные полицейские патрули оправились на затопленные улицы Керчи. Они должны защитить оставленные жителями квартиры от мародеров. После мощных ливней, которые обрушились на город, сотни человек эвакуировали. Уличное освещение в пострадавших районах отключено, жителей нет, поэтому и решили усилить патрулирование, чтобы воры не воспользовались ситуацией. Накануне на востоке полуострова выпало почти две месячные нормы осадков. В городе повалено больше сотни деревьев, их убирают с дорог бригады рабочих. Коммунальные службы восстанавливают электро-, газо- и водоснабжения. Власти ввели режим ЧС. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.