Эксперты выясняют причины пожара на металлобазе в Некрасовке

Эксперты выясняют, что могло гореть на металлобазе в Некрасовке. В ночь на 18 июня там случился пожар. Причем достаточно масштабный – более 1 000 квадратных метров.

Кадры с места происшествия прислали телезрители. Видно, как из-за забора металлобазы поднимается густой дым. Очевидцы говорили, как слышали взрывы. Возможно, это пламя добралось до емкостей с маслом и горючим.

На пожаре работали более 70 спасателей и к утру им удалось справиться с огнем. Информации о пострадавших не поступало. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.