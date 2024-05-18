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18 мая, 22:30

Происшествия

Новости регионов: машина задела людей на автомобильных соревнованиях в Ленобласти

Новости регионов: машина задела людей на автомобильных соревнованиях в Ленобласти

Свыше 1,5 тысячи человек эвакуировали из Большого театра

Более 1,5 тыс человек эвакуировали из Большого театра из-за срабатывания извещателей

ДТП произошло в районе Нагатинской набережной

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"Безопасный город": пассажир столичного метро изрезал канцелярским ножом сиденье в вагоне

Машина задела зрителей на соревнованиях по автомобильному спорту в Ленинградской области. Случилось это в поселке Мельниково. Участник заезда не справился с управлением, в результате чего его автомобиль сбил двух мужчин, стоявших на обочине. Один пострадавший получил тяжелые травмы и скончался в больнице, второй отделался легкими травмами – медики отпустили его домой после осмотра. В следственном комитете завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Приморском районе Санкт-Петербурга тушат крупный пожар на складе с полиэтиленом. Как сообщили в МЧС, огнем охвачено 600 квадратных метров здания. Обрушилась кровля на площади 400 квадратных метров. На месте работают более 30 сотрудников МЧС и восемь единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.

В республике Башкортостан группа молодых людей устроила опасные гонки. Их засняли на видео на одной из дорог в Уфе. Один из молодых людей ехал сверху легковой машины, он встал на багажник, а затем лег на заднее стекло.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова
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