Новости регионов: машина задела людей на автомобильных соревнованиях в Ленобласти

Машина задела зрителей на соревнованиях по автомобильному спорту в Ленинградской области. Случилось это в поселке Мельниково. Участник заезда не справился с управлением, в результате чего его автомобиль сбил двух мужчин, стоявших на обочине. Один пострадавший получил тяжелые травмы и скончался в больнице, второй отделался легкими травмами – медики отпустили его домой после осмотра. В следственном комитете завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Приморском районе Санкт-Петербурга тушат крупный пожар на складе с полиэтиленом. Как сообщили в МЧС, огнем охвачено 600 квадратных метров здания. Обрушилась кровля на площади 400 квадратных метров. На месте работают более 30 сотрудников МЧС и восемь единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.

В республике Башкортостан группа молодых людей устроила опасные гонки. Их засняли на видео на одной из дорог в Уфе. Один из молодых людей ехал сверху легковой машины, он встал на багажник, а затем лег на заднее стекло.

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