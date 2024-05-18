Новости регионов: в Башкортостане молодые люди решили прокатиться снаружи автомобиля

В республике Башкортостан группа молодых людей устроила опасные гонки. Их засняли на видео на одной из дорог в Уфе. Один из молодых людей ехал сверху легковой машины, он встал на багажник, а затем лег на заднее стекло.

В Новокузнецке грузовой автомобиль во время движения задел троллейбусные провода. Из-за этого они оборвались и упали на стоящих на перекрестке людей. Травмы получили два человека, также повреждены две легковых машины.

В Комсомольске-на-Амуре на прохожих нападает обезьяна. Она бегает по улицам и кидается на людей. При этом животное домашнее.

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