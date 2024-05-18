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18 мая, 12:35

Происшествия

Новости регионов: в Новороссийске 26 тыс человек остались без света из-за пожара

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В Новороссийске произошел пожар на подстанции "Кирилловской". В результате энергоснабжение отключили у 26 тысяч человек в нескольких населенных пунктах, рассказали в местном управлении МЧС.

В Новокузнецке грузовой автомобиль во время движения задел троллейбусные провода. Из-за этого они оборвались и упали на стоящих на перекрестке людей. Травмы получили два человека, также повреждены две легковых машины.

В Тюменской области остаются подтопленными почти 300 жилых домов и более 3 тысяч приусадебных участков, сообщили в МЧС. Также вода остается в нескольких сотнях дачных домов и перекрывает почти 40 участков автомобильных дорог.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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