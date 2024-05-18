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18 мая, 09:30

Происшествия

Новости регионов: режим ЧС ввели в Омской области из-за паводка

Новости регионов: режим ЧС ввели в Омской области из-за паводка

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В Омской области из-за паводка введен режим ЧС федерального масштаба. Самая сложная обстановка наблюдается в Усть-Ишимском районе. Там подтоплено более 600 жилых домов и почти тысяча приусадебных участков.

Частный дом сгорел в кузбасском Прокопьевске. Пожар удалось снять на видео очевидцам. Хозяева пытались справиться с огнем самостоятельно, но оказались бессильны.

Медведя заметили жители город Лангепас. Хищник уже посетил парк, городскую больницу и храм. Полицейские пытаются отогнать зверя подальше от города, но тот постоянно возвращается.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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