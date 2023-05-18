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Новости

18 мая, 22:00

Политика

Новости часа: число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух человек

Новости часа: число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух человек

"Московский патруль": полиция и активисты обнаружили нелегальный пункт обмена валюты

"Московский патруль": юношу, который напал на сотрудника ФСИН с ножом, задержали в Москве

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число пострадавших при обстреле Горловки украинскими войсками возросло до 2 человек. Об этом заявил мэр города Иван Приходько.

Проект о сопровождении денежных переводов допинформацией дорабатывается, заявили в Росфинмониторинге.

Украинские военные будут проходить подготовку в Италии, сообщил министр обороны Алексей Резников.

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