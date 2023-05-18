18 мая, 22:00Политика
Новости часа: число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух человек
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число пострадавших при обстреле Горловки украинскими войсками возросло до 2 человек. Об этом заявил мэр города Иван Приходько.
Проект о сопровождении денежных переводов допинформацией дорабатывается, заявили в Росфинмониторинге.
Украинские военные будут проходить подготовку в Италии, сообщил министр обороны Алексей Резников.