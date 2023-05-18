В Крыму продлили ограничение на движение пригородных поездов из-за ЧП

Ограничение на движение пригородных поездов в Крыму продлят. Об этом сообщил Минтранс полуострова. Оно действует на перегоне Симферополь – Бахчисарай. Для пассажиров на вечернее время дополнительно назначены автобусы, которые будут следовать из Бахчисарая и Симферополя.

Утром 18 мая в Симферопольском районе сошли с рельс восемь вагонов с зерном. Причиной инцидента, по словам спикера парламента Крыма Владимира Константинова, может являться подрыв. Пострадавших нет, но движение поездов пришлось ограничить.

Работы по восстановлению путей продолжаются. Их обещали завершить к вечеру, но пока точных сроков не называют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.