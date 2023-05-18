Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:30

Происшествия

В Крыму продлили ограничение на движение пригородных поездов из-за ЧП

В Крыму продлили ограничение на движение пригородных поездов из-за ЧП

Новости часа: Ларов рассказал о продлении зерновой сделки Россией

Три пригородных поезда задержали после схода вагонов в Крыму

В столичном метро задержали разбившего турникет мужчину

Глава Крыма заявил, что при сходе вагонов с зерном у Симферополя никто не пострадал

Восстановительные работы начались на месте схода вагонов под Симферополем

ВСУ сбросили взрывное устройство на ФОК в Курской области

Глава Крыма Аксенов подтвердил данные о сходе вагонов с путей в Симферопольском районе

Четырех детей с разбившегося самолета нашли живыми в джунглях Колумбии

Новости регионов: самолет совершил жесткую посадку во дворе жилого дома в Коми

Ограничение на движение пригородных поездов в Крыму продлят. Об этом сообщил Минтранс полуострова. Оно действует на перегоне Симферополь – Бахчисарай. Для пассажиров на вечернее время дополнительно назначены автобусы, которые будут следовать из Бахчисарая и Симферополя.

Утром 18 мая в Симферопольском районе сошли с рельс восемь вагонов с зерном. Причиной инцидента, по словам спикера парламента Крыма Владимира Константинова, может являться подрыв. Пострадавших нет, но движение поездов пришлось ограничить.

Работы по восстановлению путей продолжаются. Их обещали завершить к вечеру, но пока точных сроков не называют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика