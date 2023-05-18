Три пригородных поезда задержали после схода вагонов в Крыму

Три пригородных поезда задержаны после схода вагонов в Крыму. Об этом сообщили в Минтрансе. Для пассажиров организуют трансфер автобусами от железнодорожного вокзала Симферополя и из Бахчисарая.

Ранее стало известно, что все отправляющиеся 18 мая пассажирские поезда "Таврия" между Крымом и материковой частью России, кроме одного вечернего поезда из Севастополя, следуют по графику. Пассажиров этого состава доставят до Симферополя на автобусах. Такое поручение дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Несколько вагонов с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе утром 18 мая. На место ЧП отправили восстановительные поезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.