Новости регионов: самолет совершил жесткую посадку во дворе жилого дома в Коми

В Коми самолет совершил жесткую посадку на территорию частного дома. Погибших нет, ранен летчик, сообщает МЧС. Ситуацию проверяет транспортная прокуратура.

В Иркутской области паводок накрыл более полутора сотен домов. Сначала вода в реки прибывала из-за ледовых заторов, а затем – от талого льда. В зоне затопления оказались несколько населенных пунктов и почти 700 человек.

Тюмень окутал дым от лесных пожаров. В регионе действует несколько очагов, огонь распространился на площади примерно 2 000 гектаров.

В Богучанском районе Красноярского края из-за непогоды отключили электричество. Скачки напряжения заметили сразу в нескольких селах.

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