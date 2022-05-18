ДТП произошло на дублере Минского шоссе в Одинцовском районе

Лобовое столкновение произошло в Одинцовском районе на бесплатном дублере Минского шоссе. Водитель на повороте не дождался, пока его пропустят, неудачно совершил маневр и врезался в проезжающий автомобиль.

На месте аварии ожидаются спецслужбы. Информации о пострадавших пока нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

