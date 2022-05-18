Легковой автомобиль врезался в подъезд жилого дома в Отрадном. Передняя часть машины смялась от удара о лестницу. При этом помялся также задний бампер, и разбилось заднее стекло.

Предположительно, водитель не справился с управлением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

