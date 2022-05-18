Бойцу MMA изберут меру пресечения по делу о вымогательстве

Бойцу ММА Асхабу Магомедову в ближайшее время изберут меру пресечения по делу о вымогательстве, заявили в Следственном комитете.

Утечка произошла на теплосети в Марьине во время проверки оборудования к новому отопительному сезону. Об этом сообщили "МОЭК".

Москва высылает 24 итальянских дипломатов в ответ на действия Рима, заявили в МИД РФ.