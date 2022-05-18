В Москве "Газель" насмерть сбила трехлетнего ребенка

На востоке Москвы "Газель" насмерть сбила трехлетнего ребенка. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Все произошло на Салтыковской улице, у дома 25. Мальчик гулял там с бабушкой и дедушкой и, по предварительным данным, случайно выкатился на велосипеде на проезжую часть.

От полученных травм ребенок скончался на месте. На месте сейчас работают полицейские. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.