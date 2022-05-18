На 94-м километре МКАД перевернулась машина

На МКАД перевернулась машина. Авария произошла на 94-м километре, в районе Ярославского шоссе.

Из-за ДТП оказались заблокированы несколько левых рядов. О пострадавших и причинах происшествия не сообщается.

На месте работают экстренные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.