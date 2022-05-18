Бойца MMA могут арестовать за вымогательство 600 тыс рублей у подростка

Суд может арестовать бойца ММА Асхаба Магомедова, которого подозревают в вымогательстве у несовершеннолетнего.

Боец вместе со своим знакомым оценили нераспространение некой порочащей информации в 600 тысяч рублей, сообщили в Следственном комитете. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.