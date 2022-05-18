Два человека пострадали в ДТП на Носовихинском шоссе

В Реутове на Носовихинском шоссе напротив дома номер 27 столкнулись сразу три автомобиля. Их разметало по разным сторонам дороги.

Кадры выложили в Сеть очевидцы. По их словам, как минимум двое человек пострадали, их забрали медики.

В первые минуты после ДТП движение на этом участке было сильно затруднено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.