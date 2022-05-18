Прорыв воды на Новочеркасском бульваре в районе Марьино локализован

В районе Марьино прорвало трубу с горячей водой. Утечку уже удалось локализовать. Об этом сообщили в МОЭК.

Ранее улицу заволокло паром. Кипяток поднялся на поверхность после того, как начали проверять теплосеть. Проверка проходила в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

В МОЭК заявили, что горячее водоснабжение в соседних домах есть, они подключены по резервной схеме. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.