Ремонтные бригады начали устранять утечку теплосети в Москве

Оперативные ремонтные бригады работают на Новочеркасском бульваре, где произошла утечка на теплосети. Улицу заволокло паром, а из-под земли бил кипяток.

По данным МОЭК, утечка произошла во время подготовки теплотрассы к новому отопительному сезону. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

