Прокуратура взяла на контроль расследование дела бойца ММА Магомедова о вымогательстве

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела бойца ММА Асхаба Магомедова о вымогательстве у подростка.

Долг туроператоров перед клиентами за несостоявшиеся туры за последние недели сократился на несколько миллиардов рублей. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Минобрнауки рекомендует вузам РФ запустить программу двойных дипломов для граждан Донбасса.

