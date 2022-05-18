Утечка произошла на теплосети в Новочеркасском бульваре в Москве

МОЭК заявила, что во время подготовки системы отопления к следующему сезону на Новочеркасском бульваре в Москве произошла утечка на теплосети.

Ремонтная бригада уже находится на месте. Горячей водой соседние дома снабжают по резервной схеме, подчеркнули в пресс-службе организации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

