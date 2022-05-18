Предполагаемого сообщника Магомедова доставили на допрос

Вместе с Асхабом Магомедовым на допрос по делу о вымогательстве 600 тысяч рублей доставили и его предполагаемого сообщника. В данный момент подозреваемые разговаривают со следователями. А уже в ближайшее время могут решить вопрос об их аресте.

Ранее в Следственном комитете рассказали, что двое мужчин вымогали у подростка 600 тысяч рублей за неразглашение порочащих данных. В итоге 200 тысяч они успели получить. Бойца ММА 18 мая задержали в номере одной из московских гостиниц. Дома у него провели обыск. Дело взяла на контроль прокуратура.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.