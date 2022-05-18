Злоумышленники спровоцировали ДТП на МКАД, чтобы ограбить водителя

В районе Выхино-Жулебино полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в разбойном нападении. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что злоумышленники следили за автомобилем 35-летнего иностранца. На МКАД они обогнали его и, резко затормозив, спровоцировали ДТП. Неизвестные вышли из машин и кувалдами разбили окна автомобиля. С пассажирского сиденья они похитили сумку с документами и деньгами и скрылись в лесополосе.

По данным полиции, подозреваемые располагали информацией о том, что потерпевший должен перевозить крупную сумму наличных. Однако обстоятельства изменились, и добычей грабителей стали всего восемь тысяч рублей. Сейчас злоумышленники задержаны и заключены под стражу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.