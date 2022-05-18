ФСБ задержала сторонника украинских неонацистов, повредившего опоры ЛЭП в Кузбассе

В Кемерово сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских нацистов. По версии следствия, мужчина специально повредил две опоры ЛЭП. Из-за этого в области временно отключилась электроэнергия.

Во время обысков, у него дома нашли бутылки с зажигательной смесью, два пистолета и схемы с указанием военкоматов города. Задержанный во всем признался. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия".

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