Боец ММА Магомедов задержан по подозрению в вымогательстве

В Москве по подозрению в вымогательстве 600 тысяч рублей у несовершеннолетнего задержали бойца ММА Асхаба Магомедова. В Сети появилось видео задержания из "Azimut Отель Олимпик".

По предварительным данным, Магомедов вымогал деньги прошлой осенью под угрозой распространить порочащие сведения. Это третье попадание бойца в поле зрения полиции за последнее время.

Ранее у него были проблемы с охраной на парковке у Казанского вокзала. А в начале мая Магомедов был в машине с блогером Некоглаем во время смертельной аварии у Белорусского вокзала.

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