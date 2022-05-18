Водитель каршеринга врезался в дерево в Одинцове

В Одинцове автомобиль каршеринга врезался в дерево. Удар был достаточно сильным. У машины оказалась разбита вся передняя часть, также из-под капота вылетел аккумулятор. Его обнаружили в нескольких метрах от автомобиля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.