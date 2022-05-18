Двое боевиков ликвидированы в Дагестане

В Махачкале ликвидировали двух боевиков. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

По данным ведомства, преступники планировали совершить теракт на одном из объектов энергетики. У них обнаружили самодельное взрывное устройство. С ночи в Ленинском районе Махачкалы ввели режим контртеррористической операции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

