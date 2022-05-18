Глава Белгородской области сообщил о повреждении линии ЛЭП при обстреле приграничного села

В Белгородской области заявили об обстреле. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, снаряды упали в приграничном селе Безымено. Один человек получил легкое ранение. Всю необходимую помощь ему оказали, а жизни пострадавшего ничего не угрожает.

В селе есть разрушения, а также повреждена линия электропередачи. В данный момент выясняют, насколько они серьезные. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

