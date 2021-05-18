Прокуратура начала проверку после ДТП на Волгоградском проспекте с четырьмя пострадавшими

Столичная прокуратура начала проверку после ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Москвы организовала проверку соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних в связи с ДТП на Волгоградском проспекте", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, по предварительной информации, за рулем ВАЗ-2107 находился 17-летний молодой человек, который не справился с управлением. Автомобиль выехал на тротуар, в результате чего пострадали четыре пешехода.

Авария произошла днем 18 мая на Волгоградском проспекте у дома 32/1. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.