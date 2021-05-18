Очевидец рассказал о ДТП на Волгоградском проспекте

Очевидец аварии на Волгоградском проспекте Давид рассказал о ДТП на Волгоградском проспекте. Он заявил, что его друзья получили травмы в результате этой аварии.

"Прошло буквально секунд пять и слышу удар. Поворачиваюсь и вижу кучу людей, которые лежат. И я увидел девушку своего друга, взял ее на руки и отнес в медпункт сразу. Говорят, что у нее сотрясение мозга, но это не точно", – сказал очевидец.

Авария произошла 18 мая на Волгоградском проспекте у дома 32/1. За рулем ВАЗ-2107 находился 17-летний студент юрфака, который не справился с управлением. Автомобиль выехал на тротуар, в результате чего травмы получили четыре пешехода. Известно, что жизни пострадавших ничего не угрожает, а молодой человек задержан. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.